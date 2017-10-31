(Görüntülü Haber) 15 Temmuz gecesi vatandaşların darbeye karşı duruşu fotoğraf karelerinde

GENELKURMAY ÖNÜ 15 TEMMUZ GECESİ

Darbe girişiminin ilk saatlerinde Genelkurmay karargahının önünde toplanan vatandaşlar, tankların nizamiyeye girişini engellemeye çalışıyor. Bu sırada Güney Nizamiyeye gelen plakasının sonu 624 olduğu tespit edilen tankın kulesindeki asker halkın bulunduğu bölgeye ateş açıyor. Bu sırada protesto eden vatandaş grubunun en ön safındaki bir sivil, açılan ateş sonucu vurularak yere düşüyor. Yaralı bir şekilde yerde yatan sivili almak isteyen diğer vatandaşların da darbecilerin yaylım ateşine maruz kaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıyor. Buna rağmen vatandaşlardan bazıları, vurulan şahsın ayaklarından tutarak güvenli bölgeye çekiyor. Vurulan şahıs araçla hastaneye götürülürken akıbeti hakkında bilirkişi raporunda bir bilgi yer almıyor.