T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 1.5 milyon lira ödülle aranan DEAŞ'lı kadın adliyede

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçip, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmaya teslim olan, 'mavi kategori'de 1

29 Ocak 2018 19:07

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - SURİYE\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçip, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmaya teslim olan, \'mavi kategori\'de 1.5 milyon lira ödül ve kırmızı bülten ile \'DEAŞ üyesi olmak\' suçundan aranan Demet Taşar, Adıyaman\'da adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı\'nca \'terör örgütü DEAŞ üyesi olmak\' suçundan 1.5 milyon lira ödülle \'mavi kategori\'de, Interpol tarafından ise kırmızı bülten ile aranan Demet Taşar, geçen pazartesi günü Suriye\'den yasa dışı yollarla sınıra gelip, Ceylanpınar\'da jandarmaya teslim oldu. Şanlıurfa\'da polise teslim edilen Taşar, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman\'a getirildi. Emniyette ifadesi alınan Demet Taşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHASURİYETürkiyeCeylanpınarDemet Taşar AdıyamanBakanlığıDEAŞInterpolDemet TaşarSuriyeTaşarAdıyamanEmniyette

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24