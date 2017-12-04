(Görüntülü Haber) 15 katlı binada yangın dehşeti: 18 kişi dumandan etkilendi

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, site içerisindeki 15 katlı binanın 4\'üncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alevlere teslim olan dairedeki 1 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan bina sakinlerinin itfaiye tarafından tahliye edildiği yangında, 18 kişi dumandan etkilendi.



Akkent Mahallesi\'nde bulunan Girişim Sitesi C Blok 4\'üncü kattaki dairede, akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün daireyi sararken evde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 genç yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü. 15 katlı binada oturanlardan bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst kattakiler ise dumandan etkilenip mahsur kaldı. İhbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer taraftan araç merdiveniyle mahsur kalanları tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen 18 kişiye, sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle uzun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, ekiplerin çalışmasının ardından evlerine döndü.