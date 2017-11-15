(Görüntülü Haber) 15 günde 825 kişi yakalandı, 67 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü\'nün 15 gün boyunca yaptığı \'şok uygulaması\'nda aranan 825 kişi yakalandı, 67 kişi tutuklandı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler \'şok uygulaması\' kapsamında kentin çeşitli yerlerinde 15 gün boyunca uygulama yaptı. Uygulamada 32 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 24 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 5 kilo 400 gram uyuşturucu madde, 132 uyuşturucu hap, 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 825 kişi yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi ile birlikte 67 kişi tutuklandı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi\'nin 13 günde yaptığı diğer operasyonlarda ise 3 kilo 872 gram esrar, 78 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 61 kök hintkeneviri, 3.58 gram kokain, 0.75 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 1 silah ve 1 hassas terazi ele geçirildi.