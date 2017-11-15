T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 15 günde 825 kişi yakalandı, 67 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nün 15 gün boyunca yaptığı 'şok uygulaması'nda aranan 825 kişi yakalandı, 67 kişi tutuklandı

15 Kasım 2017 23:39

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü\'nün 15 gün boyunca yaptığı \'şok uygulaması\'nda aranan 825 kişi yakalandı, 67 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler \'şok uygulaması\' kapsamında kentin çeşitli yerlerinde 15 gün boyunca uygulama yaptı. Uygulamada 32 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 24 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 5 kilo 400 gram uyuşturucu madde, 132 uyuşturucu hap, 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 825 kişi yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi ile birlikte 67 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi\'nin 13 günde yaptığı diğer operasyonlarda ise 3 kilo 872 gram esrar, 78 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 61 kök hintkeneviri, 3.58 gram kokain, 0.75 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 1 silah ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHASAKARYA Emniyet MüdürlüğüSakarya Emniyet MüdürlüğüUygulamadaSakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24