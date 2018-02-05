T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 15 gün sonra döndüklerinde yanan evlerini gördüler

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki evlerine 15 gün sonra dönen Fahri Biçer ve eşi, yangın şoku yaşadı

05 Şubat 2018 14:33

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesindeki evlerine 15 gün sonra dönen Fahri Biçer ve eşi, yangın şoku yaşadı. Tek katlı ahşap evlerini alevler içinde gören çift gözyaşı döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Dün gece, Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak\'ta Biçer ailesine ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 15 gündür şehir dışında olan Fahri Biçer ve eşi evlerine döndüklerinde yangınla karşılaştı. Fahri Biçer\'in eşi yakınlarına sarılarak ağladı. Evlerini alevler içinde bulan çift, komşularından yangının nasıl çıktığını öğrenmeye çalıştı. Patlama ile kendilerini dışarıya attıklarını anlatan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında yangının tüm evi sardığını gördüklerini söyledi. Ekipler yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmasının yapılmasının ardından evde inceleme yaptı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının binanın ahşap olmasından dolayı hızla büyüdüğünü ve gerekli müdahalenin yapıldığını söyleyerek, \"Yangının kontrol altına alınmasının ardından da gerekli incelemenin yapılacak. Yangının çıkış sebebinin hazırlanacak raporda yer alacaktır\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHAZONGULDAK EreğliFahri BiçerTekYangınDünSarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak BiçerMahalleEvleriniPatlamaEkiplerEreğli BelediyesiMüdürü Muhammet Ali AteşYangınınYangınla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24