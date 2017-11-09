T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 14 yaşında halı sahada kalp krizinden öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde 14 yaşındaki Göktuğ Recepkethüda, halı sahada arkdaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçirerek öldü

09 Kasım 2017 14:43

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde 14 yaşındaki Göktuğ Recepkethüda, halı sahada arkdaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçirerek öldü.

İMKB Anadolu Lisesi 1\'nci sınıf öğrencisi Göktuğ Recepkethüda, dün öğle saatlerinde arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Recepkethüda, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Recepkethüda, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kilimli Belediyespor\'un yaz futbol okulunda futbol oynayan Göktuğ\'un, 1 hafta önce erkek kardeşinin dünyaya geldiği ifade edildi. Göktuğ Recepkethüda\'nın cenazesi, hastane morgunda yapılacak otopsiden sonra Kilimli\'de toprağa verilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytZonguldak DHA ZONGULDAK KilimliGöktuğ RecepkethüdaAnadolu LisesiRecepkethüdaZonguldak Atatürk Devlet HastanesiKilimli Belediyespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24