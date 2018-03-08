(Görüntülü Haber) 13. Tarım Fuarı Kayseri'de kapılarını ziyaretçilere açtı

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA) Kayseri 13. Tarım ve 4. Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarı açıldı. Renkli görüntülerin ve en son donanıma sahip zirai alet ve makinelerinin yer aldığı fuar 11 Mart\' kadar ziyaret edilebilecek. 13. Tarım ve 4. Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarı Dünya Ticaret merkezinde açıldı. 15 ülkeden 2 bin aşkın markanın katıldığı fuarda tarım ve hayvancılık alanında kullanılan en son teknoloji sahip ürünleri sergilendi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, fuarın sadece satış ve gezi amaçlı olmadığını, çiftçilerin fuar boyunca eğitilip, tarımdaki teknolojik gelişymeler hakkında bilgi sahibi olacaklarını söyledi. Kayacan Bu yıl yaptığı Tarım fuarı olarak 13. Türk Dünyası ve Akraba toplulukları olarakta 4. fuarımız oldu. 15 ülkeden 2 bini aşkın marka 60 bin metrekare alanda kurulan bu fuarda yerini aldı. Geçen yılki Tarım fuarına 300 bin ziyaretçi katılırken bu yıl daha fazla katılımcı bekliyoruz. Kayseri Tarım ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları fuarını diğer fuarlardan ayıran özellik insanların bilgiye ulaşabilmesidir. Senede 1 defa tarımla uğraşan çiftçilerin istişare ettikleri, sorunların tartışıldığı bir fuarı kurduk. Kayseri Tarım fuarı bilgi içerikli bir fuardık. Fuar alanı içinde ziraai ve hayvancılıkla ilgili en son modele sahip tarım aletleri var. Çiftçilerimizin kafalarına takılan tüm sorularını sorabileceği bir ortam yarattık. Geçen yıl Türkiye\'de satış rekorunun kırıldığı bir fuar oldu. Geçmiş yıllarda 20-30 bin kişinin katıldığı fuara , şimdilerde 300 bini aşkın katılımcı geliyor. dedi.