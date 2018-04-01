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(Görüntülü Haber) 13. İstanbul Lale Festivali başladı

 Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)  İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 13

01 Nisan 2018 20:41

 Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 13. Lale Festivali için 30 milyon lale soğanı dikildi. 

13\'üncü İstanbul Lale Festivali kapsamında, Emirgan Korusu ile Göztepe 60. Yıl Parkı çeşitli etkinliklere sahne olacak. Festivalde, Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası ve Üniversitelerararsı Plaj Futbolu Turnuvası gibi spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca 11 Nisan’da Sultanahmet Meydanı’nda dördüncü kez İstanbullularla buluşacak lale halısı, toplam  bin 734 metrekare olacak ve 565 bin lale kullanılacak.


 

30 MİLYON LALE SOĞANI DİKİLDİ

İstanbul’un parklarına, korularına, meydanlarına ve cadde kenarlarına bu yıl 125 ayrı türde toplam 30 milyon adet lale soğanı dikildi. İstanbul\'un çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler şöyle:


 

Gülhane Parkı’na 49 farklı türde 2 milyon 250 bin adet lale dikildi.

Emirgan Korusu’na 125 farklı türde 3,5 milyon adet lale dikildi. Koruda tüm lale türleri görülebilir.

Yıldız Korusu’na 45 farklı türde 500 bin adet lale dikildi.

Zeytinburnu Soğanlı Bitkiler Parkı’na 167 farklı türde 500 bin adet soğanlı bitki dikildi. Lale, sümbül, nergis ve muskari gibi soğanlı bitkiler lale dönemi bittikten sonra da parkta görülebilir.

Beykoz Korusu’na 25 farklı türde 300 bin adet lale dikildi.

Göztepe 60. Yıl Parkı’na 100 farklı türde 1 milyon 657 bin 500 adet lale dikildi.

Büyük Çamlıca Korusu’na 41 farklı türde 950 bin adet lale dikildi.

Küçük Çamlıca Korusu’na 41 farklı türde 850 bin adet lale dikildi.

Fethipaşa Korusu’na 30 farklı türde 300 bin adet lale dikildi.

Hidiv Çubuklu Korusu’na 30 farklı türde 900 bin adet lale dikildi.

Gözdağı Korusu’na 20 farklı türde 500 bin adet lale dikildi.

 

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