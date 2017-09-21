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(Görüntülü Haber) 13 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i kadın toplam 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

21 Eylül 2017 13:52

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturmasında, \'ByLock\' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5\'i kadın toplam 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül günü Samsun merkezli yaptıkları operasyonda \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen özel sektörde çalışan toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında daha sonra 1 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5\'i kadın toplam 13 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

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