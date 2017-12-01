(Görüntülü Haber) 120 jandarma er yemin etti

İlker KILIÇASLAN - UÇTU MANİSA, (DHA) MANİSA İl Jandarma Komutanlığı\'nda 4 haftalık temel eğitimi tamamlayan 120 kısa dönem jandarma er, törenle yemin etti. Yemin töreninin ardından aileler çocuklarıyla kucaklaştı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde, 369\'uncu kısa dönem 120 jandarma er için düzenlenen yemin törenine MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Manisa İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Hakan Eşitgen, Manisa Garnizon Komutanı Vekili Topçu Albay Fikret Rahmi Atalay ve jandarma erlerin aileleri katıldı. Yemin töreninin öncesinde Şehzadeler Mehter takımı konser verdi. Konserin ardından Jandarma Marşı\'nı söyleyen erler, yemin etti. Aileler, çocuklarını görebilmek için birbiriyle yarıştı, o anları fotoğraf makinesi ve kameralarla ölümsüzleştirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı\'na ilk katılan Jandarma Er Caner Biran yaş kütüğüne plaket çaktı, eğitimlerde başarılı olan erlere de aileleriyle birlikte ödül verildi. Törende konuşan Manisa İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hakan Eşitgen, anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın gölgesinde şehitlerimizin manevi huzurunda, silah arkadaşlarınızla birlikte namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife anlamında olup, dürüstlüğün ve emirlere itaatin simgesi, aynı zamanda kahraman Türk jandarmasına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Vatan toprakları söz konusu olduğunda en olumsuz koşullarda dahi devleşen mehmetçiğin vatan sevgisinin, erişilmez kahramanlık ruhunun, asil karakterinin bundan sonra sizlerle daha da yükseleceğine olan inancım tamdır diye konuştu. Konuşmaların ardından jandarma erler geçiş töreni yaptı. Geçişin ardından da aileler çocuklarıyla buluştu, duygusal anlar yaşandı.