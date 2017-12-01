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(Görüntülü Haber) 12 yıldır aranan 'Hayalet' lakaplı cinayet şüphelisi yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan 'Hayalet' lakaplı Hayati A

01 Aralık 2017 20:18

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan \'Hayalet\' lakaplı Hayati A., polisin operasyonuyla yakalandı. 12 yıldır aranan Hayati A.\'nın, yakalanma korkusu yüzünden sürekli adres değiştirdiği, 4 çocuğunu hiç okula göndermediği ortaya çıktı. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart 2005 tarihinde Muratpaşa ilçesinde M.D. (50) adlı kişinin öldürülmesi, aynı yıl M.Y. adlı kişinin yaralanması olayına ilişkin soruşturma başlattı. Polis ekipleri, iki olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Hayati A.\'nın 1 yıl önce yine Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığını belirledi. Şüphelinin Varsak Mahallesi\'nde oturduğu tespit edildi. Hayati A., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar ele geçirildi. ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEMİŞ \'Hayalet\' yakaplı şüphelinin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği, sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Hayati A.\'nın 4 çocuğu olduğu, yakalanmamak için çocuklarını da okula göndermediği ve evden hiç çıkmadığı kaydedildi. Hayati A.\'nın, emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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