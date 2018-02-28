(Görüntülü Haber) 12 yıl sonra ilk işi kana kana su içmek oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de 12 yıldır tek böbreği ile yaşam mücadelesi veren Atilla Erdoğan\'a (64), Yalova\'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen İsmail Şahin\'in (40) ailesi tarafından bağışlanan böbreği nakledildi. Tekrar sağlığına kavuşunca ilk işi kana kana su içmek olan Atilla Erdoğan, \"Bu su bambaşka bir şey. Başka bir içeceğe benzemiyor\" dedi. Çanakkale\'de yaşayan evli, 2 çocuk babası ve 1 torun sahibi Atilla Erdoğan, 2006 yılında böbrek yetmezliğine yakalandı. 12 yıldır tek böbreği ile yaşam mücadelesi verdi. Türkiye\'nin birçok ilinde özel hastane ile üniversite hastanelerinin kapısını çalan Atilla Erdoğan, böbrek nakli için bir sonuç alamadı. Umutları her yıl biraz daha tükenen ve böbrek yetmezliğinin ilerlemesi nedeniyle günlük hayatında büyük sıkıntılar çekmeye başlayan Atilla Erdoğan, 1,5 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'ne nakil başvurusu yaptı. Atilla Erdoğan\'a beklediği haber Yalova\'dan geldi. 10 Şubat\'ta geçirdiği trafik kazası sonrası Özel Yalova Uzmanlar Tıp Merkezinde beyin ölümü gerçekleşen İsmail Şahin\'in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. İsmail Şahin\'in bağışlanan 5 organından sol böbreği, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından 12 Şubat\'ta alınıp, Çanakkale\'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı\'nın gönderdiği liste sıralamasına göre, Organ Nakil Merkezi\'ne çağrılan 5 hastada yapılan tetkiklerde doku uyum testleri Atilla Erdoğan\'a uyumlu çıkınca, böbrek nakline karar verildi. 14 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonla Atilla Erdoğan\'ın sağ böbreğine nakledildi. Erdoğan, 12 yıl sonra sağlığına kavuştu. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Atilla Erdoğan\'da genetik geçiş olan polikistik böbrek hastalığına bağlı böbrek yetmezliğinin geliştiğini söyledi. Atar damarın anormal genişlemesine bağlı yırtılma durumu ameliyatı sonrası sınırda olan böbrek fonksiyonlarının tamamen bitme noktasına geldiğini belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu: \"Atilla Erdoğan 2006 yılında bu yana diyalizle hayatını ikame ettiriyor. Diyaliz geçici bir tedavidir. Kendine ait bir takım komplikasyonlar var. Damar yapısını bozuyor. Vücutta zehirlenmelere sebebiyet veriyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Kişiyi sosyal hayattan koparıyor. Atilla Erdoğan\'da bu durumun farkındaydı. Değişik merkezlere başvurmuş ama bu biraz nasip kısmet işi. 12 sene sonra İsmail Bey\'in organı Atilla Bey\'e takıldı. Böbrek fonksiyonları gayet sağlıklı.\" \'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\' Böbrek yetmezliği nedeniyle yıllardır büyük zorluklar çektiğini kaydeden Atilla Erdoğan, \"Öncelikle moralim çok bozuldu. Şu anda hiç bir iş yapmıyorum. Rahatsızlığım nedeniyle sosyal hayattan da koptuk. Bir yakınımızın cenazesi bile olsa gidemiyorduk. Torunumu sevmek için kucağıma bile alamıyordum. Aşırı yorgunluk ve halsizlik vardı. 12 sene sabrettim. Nakil oldum. Artık hemen hemen bunları atlatmış gibiyim. İnşallah bundan sonra kendime daha çok dikkat edeceğim. Rahat bir hayat yaşarım. Çok uzun bir ömür istemesem bile huzurlu ve sağlıklı bir hayat istiyorum. Bu su bambaşka bir şey. Başka bir içeceğe benzemiyor. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum\" diye konuştu. \'AİLEYE ŞÜKRANLARIMIZI İLETECEĞİZ\' İsmail Şahin\'in böbreği ile 12 yıl sonra sağlığına kavuştuğunu belirten Atilla Erdoğan, \"Çocuklarım takip ediyor. Organ bağışı yapan ailenin Yalova\'da olduğunu biliyoruz. Şuanda o ailenin acıları benim sevincimden daha çok büyük. Bizde bu konuda tam anlamıyla sevinçli değiliz. Önümüzdeki günlerde Yalova\'ya gidip İsmail Şahin\'in ailesini ziyaret edip, şükranlarımızı ileteceğiz\" diye konuştu.