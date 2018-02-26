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(Görüntülü Haber) 12 kişinin dumandan etkilendiği yangında, mahsur kadın kedileriyle kurtarıldı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 5 katlı binada yaşayan 12 kişi dumandan etkilenirken, evin salonu kullanılamaz hale geldi

26 Şubat 2018 18:56

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 5 katlı binada yaşayan 12 kişi dumandan etkilenirken, evin salonu kullanılamaz hale geldi. Binada mahsur kalan bir kadın, 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveni ile indi. Olay, öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Çimenli Sokak\'ta meydana geldi. Jale Şen\'in yaşadığı 3\'üncü kattaki dairede elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Binada yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, binayı dumanların sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi. Binada yaşayan bir kadın 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveni ile indi. Yangında, binada yaşayan 5\'i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında dairenin salonu hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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