(Görüntülü Haber) 12 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme ağı \'ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli meslek gruplarında çalışan ve ihraç edilerek gözaltına alınan, çoğunluğu memur 12 kişi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.