T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 12 bitkiden çay yaptılar, 60 bin TL kazandılar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'daki Muradiye Orman Fidanlığı'nda, 12 tıbbi aromatik bitkiden üretilen 'bitki kokteyli' isimli çay, yurt içinde büyük rağbet görüyor

05 Mart 2018 13:44

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'daki Muradiye Orman Fidanlığı\'nda, 12 tıbbi aromatik bitkiden üretilen \'bitki kokteyli\' isimli çay, yurt içinde büyük rağbet görüyor. Sadece fidanlık müdürlüğünde satılan çayın sakinleştirici özelliğinin yanı sıra üst solunum yolları rahatsızlıklarına ve öksürüğe de iyi geldiği belirtildi. Geçen yıl 12 bin paket üretilen çaydan 60 bin TL gelir elde edilirken, bu yıl 15 bin paket üretimi hedefleniyor. Orman Genel Müdürlüğü\'ne bağlı fidanlıklar arasında, 300 farklı fidan çeşidiyle Türkiye\'de tek olan Muradiye Orman Fidanlığı, yurt içindeki fidan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bünyesinde üretilen \'bitki kokteyli\' çayıyla da ilgi çekiyor. Manisa Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim Bozkurt, fidanlıktaki 2 dekarlık alanda kuşdili, ada çayı, ıhlamur, nane, melisa, defne, gülhatmi, kekik, mercanköşk, mersin, avokado ve papatya bitkilerinin steril ortamda kurutulup, harmanlanarak, \'bitki kokteyli\' çayı yapıldığını, kimyasal boya ve katkı maddesi bulunmayan çayın İzmir\'deki fabrikada küçük çay poşetleriyle paketlendiğini ve fidanlıkta satıldığını anlattı. Ürettikleri \'bitki kokteyli\' çayının sağlığa olumlu etkilerini vurgulayan Bozkurt, \"Çayın temel özelliği, sakinleştirici ve rahatlatıcı olması. Ayrıca özellikle kış aylarında yaşanan üst solunum yolları rahatsızlığı, grip, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geliyor. İçerisinde bulunan 12 farklı tıbbi aromatik bitki başka nelere iyi geliyorsa içen kişiye de aynı olumlu etkiyi verecektir\" dedi. \'Bitki kokteyli\' çayına yurt içinde büyük ilgi olduğunu belirten, İzmir, Ankara, İstanbul, Konya, Malatya gibi illerden sipariş aldıklarını anlatan Nedim Bozkurt, \"İl dışından çok müşterilerimiz var. Telefonla bize sipariş veriyorlar. Verdiğimiz hesaba ücreti yatırdıktan sonra biz kargo yoluyla müşterimize çayımızı ulaştırıyoruz. Çayımızı en çok Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu kullanıyor. Bakanlığa gelen yerli ve yabancı konuklara da ikram ediliyor. Belli dönemlerde TBMM\'ye de bu çayımızı gönderiyoruz\" diye konuştu. Fidanlık Müdürü Bozkurt, geçen yıl 12 bin paket \'bitki kokteyli\' çayı ürettiklerini ve çay satışından 60 bin TL gelir elde ettiklerini belirterek, bu yılki hedeflerinin 15 bin paket üretmek olduğunu, çayın 1 paketinin ise 5 TL\'den satıldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHAMANİSA Muradiye Orman FidanlığıSadeceGeçenTLOrman Genel MüdürlüğüTürkiyeMuradiye Orman FidanlığıManisa Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim BozkurtBozkurtAyrıcaAnkaraKonya MalatyaNedim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24