(Görüntülü Haber) 11 yaşındaki Muhammet kayıplara karıştı... Ailesi endişeli

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'te oturan 11 yaşındaki Muhammet Usuk\'tan dün akşam saatlerinden beri haber alınamıyor. Polise başvuran Emine-Cengiz Usuk çifti çocuklarından gelecek mutlu haberi bekliyor.



5 kardeşten ortancası olan Oruç Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammet Usuk dün okuldan çıktıktan sonra evine gelerek çantasını bıraktı. Muhammet daha sonra saat 15.00 sıralarında kahvehanedeki babasının yanına giderek 5 lira harçlık aldı. Babasının yanından ayrılarak arkadaşlarının yanına giden Muhammet Usuk\'tan dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı.



11 yaşındaki Muhammet en son dün arkadaşları tarafından Aksaray Metro istasyonun çevresinde görüldü. Muhammet\'in akşam eve gelmemesi üzerin anne ve babası polise başvurdu.





\"HEP BURALARDA OLUR, BİR YERE GİTMİYOR\"



Muhammet\'in okuldan sonra halasının kuaför dükkanında çalıştığını belirten anne Emine Usuk, \"3\'te okuldan geldi, çantasını bıraktı, \'Nereye gidiyorsun?\' dedim, kaçtı gitti. Sonra yeğenim aradı; \'Gelmemiş\' dedi. Babasına söyledim baksın diye. \'Gelir\' dedi bakmadı, çünkü hep buralarda olur, bir yere gitmiyor\" dedi.



İşsiz baba Cengiz Usuk ise, \"Kahvede oturuyordum . Yanıma geldi, arkadaşıyla şakalaşıyorlardı, \'Akıllı olun\' dedim. Sonra eve gelmiş çantasını bırakmış. Tekrar kahveye yanıma geldi arkadaşıyla. Benden harçlık istedi. Bende bozuk yoktu, arkadaşım 5 lira verdi, gitti. Okuldan sonra kuaförde çalışıyor. Oraya gittiğini zannettim. Aradılar kuaföre gitmemiş. En son gördüğüm saat 16.00\'a yakındı. Pazar günleri izinli olduğunda internete kafeye gidiyordu, akşam 11\'de eve geliyordu. Ben de internet kafededir diye bekledim\" diye konuştu.





\"FATİH\'TE BİR KAÇ ÇOCUK DAHA KAÇIRILMIŞ DİYE SÖYLENTİ DOLAŞIYOR\"



Muhammet\'in gelmemesi üzerine polise başvurduklarını belirten Baba Usuk, \"Çocuk şubeye yönlendirdiler. Sokakları, parkları, her yeri aradık çocuk yok. En son arkadaşları görmüş, \'metroya gidiyorum\' demiş. Benim korkularım var, örgüt mü kaçırdı, organ mafyası mı, dilenciler mi? Fatih\'te bir kaç çocuk daha kaçırılmış diye söylenti dolaşıyor\" şeklinde konuştu.



Usuk çifti çocuklarından gelecek mutlu haberi bekliyor.