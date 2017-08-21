(Görüntülü Haber) 11 yaşındaki Cuma, Fırat Nehri'nde boğuldu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep),(DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde serinlemek amacıyla Fırat Nehri\'ne giren 11 yaşındaki Cuma Ali Başıaçık boğularak can verdi. Olay, dün gece Fırat Nehri\'nin geçtiği Belkıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep\'ten ailesiyle akraba ziyaretine gelen Cuma Ali Başıaçık, serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Başıaçık için jandarmalar arama yaptı. Jandarma sualtı ekipleri, girdikleri suda yaptıkları aramada Başıaçık\'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için morga konuldu.