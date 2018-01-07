(Görüntülü Haber) 102 metrelik Türk bayrağıyla yürüyerek Sarıkamış şehitlerini andılar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı\'nın 81 ilde \'Gençlik şühedanın izinde\' sloganıyla düzenlediği program çerçevesinde Manisa\'da askerler ve gençler, 102 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyerek, Sarıkamış şehitlerini andı. Sarıkamış şehitlerini anma programı kapsamında, Manisa\'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nın önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik gençlik grubu ile 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'ndan 60 asker, 102 metrelik dev Türk bayrağını açarak, yürüyüşe geçti. Yürüyüşe AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç da katılarak, destek verdi. Yürüyüşte ayrıca Şehzadeler Belediyesi\'nin Mehter Takımı da yer aldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Milli Egemenlik Anıtı\'nın önünde son buldu. Yürüyüşün ardından Sarıkamış şehitleri için Kur\'an-ı Kerim okunup, saygı duruşunda bulunuldu. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı\'nın okunulmasından sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öztürk, konuşma yaptı. Öztürk, gençlerin Sarıkamış şehitlerinden aldığı güç ile geleceğin güçlü Türkiye\'sini inşa etmek için kararlılıkla yürümeye devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından anma etkinliği sona erdi.