(Görüntülü Haber) 100 bin lira bulunsun; Mutlu, mutlu yaşasın

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde 6 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan 37 yaşındaki Mutlu Çamlıbel\'in umudu, kök hücre tedavisi oldu. Tek isteğinin kızının saçlarını okşayıp, elinden tutarak gezdirebilmek olduğunu belirten Çamlıbel, tedavisi için gerekli olan 100 bin lira için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi. Bir mandırada işçi olarak çalışan Mutlu Çamlıbel, 6 Ekim 2011\'de sabah motosikletiyle işe giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren, boynunda kırık, kalçasında çıkık oluşan Çamlıbel\'in, 87 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde bir kez de kalbi durdu. Buradaki yapılan müdahaleyle Çamlıbel\'in kalbi tekrar çalıştı. Hayatını bir yardımseverin verdiği hasta yatağına bağlı sürdüren ve yaşama 8 yaşındaki kızı Nisa Nur\'un sevgisiyle tutunan Mutlu Çamlıbel, Manisa\'nın Salihli İlçesi\'nde sürekli yatakta bulunmasından dolayı oluşan yaralar için ozon tedavisi görüyor. Mutlu Çamlıbel, doktorlarının önerisiyle Kayseri Özel İbni Sina Hastanesi Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İlhan Demir Yılmaz\'a muayene oldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yılmaz\'ın kök hücre tedavisiyle yüzde 70 oranında iyileşeceğini söylemesi üzerine Çamlıbel umutlandı. Ancak, maddi durumu iyi olmayan Çamlıbel\'e kök hücre tedavisi için 100 bin lira gerekiyor. Umudunu kaybetmediğini belirten Çamlıbel, \"Ellerimi, hatta bir elimi bile kullanabilmeye razıyım. Kızımın saçlarını okşayabileyim, yemeğimi kendim yiyeyim yeter. Fedakâr eşim, sağ olsun, 24 saat baş ucumda, bana bakıyor. Bir ayağa kalksam, adım gibi mutlu olacağım ama parasızlığın gözü kör olsun\" dedi. \'100 BİN LİRA EŞİMİ AYAĞA KALDIRIP, BU GÜZEL YUVAYA MUTLULUK GETİRECEK\' Eşinin tedavisi için hayırsever ve devlet büyüklerinden yardım beklediklerini belirten Vesile Çamlıbel, \"Kayseri\'deki doktorumuzun, bu tür hastalara uyguladığı tedavinin çok başarılı sonuçlar verdiğini gördük. Hayırsever vatandaşlarımızın ilgi ve desteğini bekliyoruz. 100 bin lira, eşimi ayağa kaldıracak, bu güzel yuvaya mutluluk getirecek. İnsanlığın ölmediğini biliyoruz. Çünkü çevremizde, \'Mutlu iyileşsin\' diye çırpınan pek çok güzel insan var\" diye konuştu. \'BABAM İYİLEŞSİN Kİ ANNEM BANA KALSIN\' 8 yaşındaki Nisa Nur\'un babası için söyledikleri ise yürekleri burktu. Küçük Nisa Nur, \"Babamın bir an önce iyileşip, elimden tutarak beni okula götürmesini istiyorum. Saçlarımı okşayıp, taramasını, bana sımsıkı sarılmasını istiyorum. Arkadaşlarıma, babamı göstermek, tanıştırmak istiyorum. Babam iyileşsin ki annem birazcık da bana kalsın. Ne olur, babama yardım edin, babam çabuk iyileşsin\" dedi.