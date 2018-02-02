(Görüntülü Haber) 10 milyon hasılatlı bahis çetesi çökertildi

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, yasadışı bahis sitesi kurarak 10 milyon lira kazanç sağladıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yurt dışı kaynaklı bahis sitesi kuran kişileri takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu\'nun raporlarına göre yüksek miktarlarda para aktarımının olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik Kocaeli ve İstanbul\'da operasyon düzenledi. C.K., M.S., A.A., D.B., O.O.F. ve E.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.