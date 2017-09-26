(Görüntülü Haber) 10 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli adliyede

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, polisin yaptığı uygulamada lüks otomobilde ele geçirilen 10 kilo 25 gram esrarla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu girişinde yaptığı yol uygulamasında 67 ZG 581 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde özel eğitimli dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada, bagajda valiz içine konulmuş 8 paket halinde toplam 10 kilo 25 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak araçta bulunan T.K. (35) ve H.A. (18) gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.