(Görüntülü Haber) 10 kez çiftliğe girip 500 tavuk çaldılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, yumurta tavukçuluğu yapan 58 yaşındaki Orhan Balballı, bin tavuğunun bulunduğu çiftliğine 10 kez giren hırsızların 500 tavuğunu çaldığını söyledi. Adapazarı Ozanlar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde 5 bin 200 metrekare alan üzerindeki çiftliğinde yumurta tavukçuluğu yapan Orhan Balballı, yaklaşık 1 yıl önce bin tavukla işe başladı. Orhan Balballı son olarak bu sabah olmak üzere değişik zamanlarda çiftliğine 10 kez hırsız girdiğini, 1000 tavuğundan 500\'ünün çalındığını söyledi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanıp gözaltına alınan bazı kişilerin çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığını belirten Orhan Balballı, hırsızların serbest bırakıldıkça çiftliklerde hırsızlıkların devam edeceğini ifade etti. Orhan Balballı zararının 17 bin lira civarında olduğunu, çiftliğinden tavuk çalan kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.