(Görüntülü Haber) 10 kazan aşure dağıttılar

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Pir Sultan Abdal Derneği bu yıl 24\'üncüsünü düzenlediği etkinlikle, 10 kazan aşure pişirilerek 10 bin kişiye dağıtıldı. Marmaris Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Kasım Çağlı, Adalet ve hukukun kalmadığı bu günlerde tüm demokrasi güçleri birlik ve dayanışma içinde olmalıdır dedi. Marmaris Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Beldibi Mahallesi\'nde, aşure günü düzenlendi. Beldibi Cem Evi önünde bugün(Pazar) düzenlenen etkinliğe, CHP\'li Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Dursun Kaplan, Halil Gökovalı ve İsmet Kamil Öner, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra çok sayıda Marmarisli aileleriyle katıldı. 10 kazan aşurenin pişirildiği, gözlemelerin dağıtıldığı etkinlikte, yerel sanatçılar sazı ile türkülerle etkinliği hareketlendirdi. Müzik dinletisi ardından dualar okunarak stantlarda yaklaşık 10 bin tabak aşure ile gözleme, çay, su ve lokma dağıtıldı. Aşure etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kasım Çağlı, Bu yıl 24\'üncü aşure şenliğimizi düzenledik. İnanç ve düşünce ayrımı yapmadan tüm dostlarımıza davette bulunduk. Adalet, hak, hukukun kalmadığı bugünlerde tüm demokrasi güçlerinin birlik ve dayanışma içinde olmaları gerekmektedir. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçmesi laik, insan haklarına saygılı, hukuk devleti anlayışının egemen olması, toplumda farklı etnik kimlik, kültür ve inançların kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin ortamının sağlanması ertelenmez bir görevdir. Demokrasi için daha etkin mücadele verilmelidir dedi.