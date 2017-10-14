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(Görüntülü Haber) 10 bin yıllık hikaye Uluslararası Ekmek Festivali'nde

ANKARA, (DHA) BİNLERCE yıldır insanoğlunun temel gıda maddesi olan ekmek, Göbeklitepe?de başlayan 10 bin yıllık tarihi ile hikâyesini Ankara?da sergilemeye hazırlanıyor

14 Ekim 2017 17:38

ANKARA, (DHA) BİNLERCE yıldır insanoğlunun temel gıda maddesi olan ekmek, Göbeklitepe?de başlayan 10 bin yıllık tarihi ile hikâyesini Ankara?da sergilemeye hazırlanıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan ekmek hakkında bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkacağı Uluslararası Ekmek Festival?i 13- 15 Ekim 2017 tarihleri arasında Cermodern? de ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, K.K.T.C, Türkmenistan, Makedonya, Türk Cumhuriyetleri, Almanya, Arjantin,  Belarus, Fas, Güney Afrika,  İsrail, İtalya, Ukrayna ve daha birçok ülkenin katılımı ile gerçekleşecek Festival birbirinden ünlü misafirleri ağırlayacak? 
Ekmeğin tarihi 10 bin yıl öncesine, insanların tahılı taşlar arasında kırıp ufaladığı, sonrasında su katıp elde ettiği hamuru yassı bir kaya üzerinde ateşle pişirdiği günlere uzanıyor. Anadolu?nun insanlığa armağan ettiği buğday ise insan yaşamını ekonomik ve kültürel olarak etkileyen temel ham madde. 
ÜNLÜ ŞEFLER ULUSLARARASI EKMEK FESTİVALİ?NDE BİR ARAYA GELECEK 
Göbeklitepe mirasını Ankara?da yaşatacak olan Uluslararası Ekmek Festivali ünlü şeflerin workshopları ile renklenecek. Ünlü diyetisyenler ekmekle ilgili doğru bilinen tüm yanlışları konuşacak. Son zamanlar da ev hanımlarının evlerinde ekşi maya ile yaptıkları artizan ekmekler sosyal medya hesaplarında ön planda. Ünlü gurmeler ve ünlü blogerler ekmek festivalinde takipçileriyle bir arada olurken festivalde yer alacak şefler Türk mutfağının yanı sıra uluslararası mutfakların da tariflerini ziyaretçiler ile paylaşacak. Türkiye?de uzun yılardır ekmekçiliğin gelişmesi ile ilgili çalışmalar yürüten Mine Ataman Bread ve Ru-An Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek Uluslararası Ekmek Festivali?ne 75 bin üzerinde katılımcı bekleniyor. Festival, Cermodern?de 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde ziyaretçileri ile buluşacak. 

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