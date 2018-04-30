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(Görüntülü Haber) 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı yokuşunda anıldı

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı

30 Nisan 2018 18:25

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu\'nda anıldı. Atatürk Kültür Merkezi binası önünde toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 yılında meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu\'na yürüdü. Kalabalık daha sonra ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu\'na bıraktı. Burada konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, \"Taksim 1 Mayıs\'tır. Taksim emekçilere açılmalıdır. Emekçiler Taksim\'e gelip o günkü şehitlerini Taksim\'de saygıyla anmalıdır. Gündemimizde olan şeker fabrikalarının satışlarını dikkat çekmek ve işçilere destek vermek için bu sene 1 Mayıs\'ı Uşak\'ta kutlayacağız. Herkesi Uşak\'a davet ediyorum\" dedi. Konuşmanın ardından üzerinde \"1 Mayıs\" yazılı çelenk Taksim\'deki Cumhuriyet Anıtı\'na konudu, saygı duruşunda bulunuldu.

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