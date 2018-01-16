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(Görüntülü Haber) 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)KARAMAN'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişininde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

16 Ocak 2018 15:09

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)KARAMAN\'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişininde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Muslu Eyice (20) idaresindeki 70 FE 103 plakalı otomobil kavşakta Abdurrahman Evren idaresindeki 33 TS 969 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Mustafa Aksay, Recep Aksoy, Abdullah Özcan, Onur Çelik ve Bekir Alan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Muslu Eyice\'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer 6 yaralı ise ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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