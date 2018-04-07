(Görüntülü Haber) 1 kişi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta Ömer Alcı\'yı (31) öldürüp, Ali Polat\'ı da (28) yaraladığı iddiasıyla aranan Hacı Ahmet Bozdoğan (24) polis tarafından yakalandı.



Olay, dün saat 15.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi\'nde Zabit Hamdi Parkı önündeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen Ömer Alcı ile Ali Polat\'a bir otomobilden ateş edildi. Göğsünden yaralanan Polat ile sırtından yaralanan Alcı kaçmaya çalıştı ancak Cahit Zarifoğlu Bulvarı\'nda yere yığıldı. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan Ömer Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



TÜFEKLE YAKALANDI



Saçmaların isabet etmesi nedeniyle park halindeki 2 araçta da maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırganın Hacı Ahmet Bozdoğan olduğunu belirledi. Olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öne sürülen Bozdoğan, bugün Tekke Mahallesi\'nde olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.



Gözaltına Hacı Ahmet Bozdoğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sorgusunda suçunu itiraf eden Bozdoğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.