T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 1 kişi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Ömer Alcı'yı (31) öldürüp, Ali Polat'ı da (28) yaraladığı iddiasıyla aranan Hacı Ahmet Bozdoğan (24) polis tarafından yakalandı

07 Nisan 2018 23:59

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta Ömer Alcı\'yı (31) öldürüp, Ali Polat\'ı da (28) yaraladığı iddiasıyla aranan Hacı Ahmet Bozdoğan (24) polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi\'nde Zabit Hamdi Parkı önündeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen Ömer Alcı ile Ali Polat\'a bir otomobilden ateş edildi. Göğsünden yaralanan Polat ile sırtından yaralanan Alcı kaçmaya çalıştı ancak Cahit Zarifoğlu Bulvarı\'nda yere yığıldı. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan Ömer Alcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TÜFEKLE YAKALANDI

Saçmaların isabet etmesi nedeniyle park halindeki 2 araçta da maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırganın Hacı Ahmet Bozdoğan olduğunu belirledi. Olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öne sürülen Bozdoğan, bugün Tekke Mahallesi\'nde olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Gözaltına Hacı Ahmet Bozdoğan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Sorgusunda suçunu itiraf eden Bozdoğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAKAHRAMANMARAŞAlcıAli PolatHacı Ahmet BozdoğanOlayDumlupınar Mahallesi Zabit Hamdi ParkıGöğsündenPolatCahit Zarifoğlu BulvarıAmbulanslarlaTÜFEKLE YAKALANDI SaçmalarınOlayıBozdoğanTekke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24