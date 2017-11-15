(Görüntülü Haber) 39 ev sahibini buldu

KARS, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi\'nce (TOKİ) Kars\'ın Sarıkamış İlçesi\'nde yaptırılan 39 dairenin hak sahipleri kurayla belirlendi. TOKİ, Kars ve Sarıkamış Belediye Başkanlığı işbirliği ile Sarıkamış 2\'inci Etap Toplu Konut Projesi\'nde yer alan toplam 308 adet konuttan 159\'u daha önce hak sahiplerine dağıtıldı. Geriye kalan 2+1\'lik, 110 konut ise açık satış yöntemiyle satışa sunuldu. Elde kalan 3+1\'lik 39 konutun sahiplerini bulması için de bugün kura çekimi yapıldı. 74 kişinin başvuru yaptığı kura töreninde heyecanlı anlar yaşandı. Ev hayali gerçek olanlar sevinç gözyaşı dökerken, kurada adı çıkmayanlar ise üzüldü.