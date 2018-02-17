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(Görüntülü Haber) - Ayakkabı hırsızı yakalandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, Merkez Camii'nden dört gün üst üste ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi M

17 Şubat 2018 15:09

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, Merkez Camii\'nden dört gün üst üste ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi M.D. camiye gelen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, bugün öğlen saatlerinde Ortaca Merkez Camii\'nde meydana geldi. 4 gün boyunca camiden ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi M.D., şikayet üzerine camiye gelen polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu M.D.\'nin ayakkabıları çaldığı anın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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