(Görüntülü) Güvenlik nedeniyle kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)KİLİS\'te, artan terör saldırıları sonrası trafiğine kapatılan Kilis Adliyesinin yanındaki cadde, güvenlik nedeniyle yapılan kaldırım yıkılarak yeniden trafiğe açıldı. Kilis adliyesinin yanında bulunan cadde Suriye\'den terör örgütleri DEAŞ, PKKPYD tarafından düzenlenen roketli saldırılar ve olası bombalı araç saldırılarını önlemek için yaklaşık 1 yıl önce güvenlik amacıyla kaldırım taşı örülerek trafiğe kapatıldı. Kentte tepkilere yol açan uygulama, sınır güvenliğinin sağlanması ve huzur ortamının sağlanmasıyla bugün yeniden açıldı. Adliye binası yanındaki caddede bulunan kaldırım taşları iş makinesiyle kırılarak, yeniden araç ve yaya ulaşımına açıldı. Caddedeki esnafları mutlu eden uygulamayı kentteki huzur ortamının sağlanmasıyla başlattıklarını anlatan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Bir zamanlar böyle bir ortamda oturmamız mümkün değildi, başımıza DEAŞ ile PKK\'nın füzeleri yağıyordu. Nerede ne zaman bir araç patlatılacağı, belli değildi. O sıkıntıları geçirdik. Eski Başsavcımız adliyenin yanındaki caddenin kapatılmasını istemişti. Bugün ise Kilis güvenlik açısından normalleşti ve caddeyi yeniden açıyoruz dedi.