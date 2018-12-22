(Görüntülü) Güvenlik kamerasındaki gaspçılar yakalandı

Ali AKSOYER /İSTANBUL(DHA) - ESENYURT\'ta müşteri olarak anlaştıkları M.D.\'nin cebinde bulunan 5 bin 90 lirayı gasp etti öne sürülen iki kişi polis tarafından yakalandı. Esenyurt, Saadetdere mahallesinde 14 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran M.D. (42), iki travesti tarafından gasp edildiğini söyledi. M.D., ifadesinde \"Birlikte olmak için anlaştım. Parasını vermek için cebindeki parayı çıkarınca hepsini istedi. Daha sonra otomobille yanımıza gelen arkadaşıyla beni gasp edip kaçtılar\" dedi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin aynı bölgede sürekli dolaştıkları öğrenildi. Ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Ali Ş. (35) ile Ali T.(41) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adliyeye sevk edilirken \"Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bu cinsel kimliğimize bir saldırı \" diye bağırdı. Adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı