(Görüntülü) Gürpınar Yağlı Güreşleri doğu ile batıyı birleştirdi

VAN, (DHA)- VAN Gürpınar\'da bu yıl ilk kez düzenlenen yağlı güreş festivaline katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, \"Türkiye\'nin batısı ile doğusu arasında kardeşlik köprüsü kurmak için 16 başpehlivanımız ile Van\'dayız\" dedi.





Gürpınar Kaymakamlığı ile Gürpınar Belediyesi\'nin organizasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğuyla düzenlenen yağlı güreş festivali renkli görüntülere sahne oldu. Gürpınar\'ın Başbulak Meydanı\'nda yapılan festivale, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluğulu, Van Milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ile Antalya, Balıkesir ve Edirne’den gelen 16 başpehlivan katıldı. Meydana gelen Gürpınarlı gençler, 6 kategoride düzenlenen yağlı güreş festivaline katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yağlı güreş festivalinde dereceye giren güreşçilere, ödülleri verildi.





Gençlerin ardından, Edirne, Antalya ve Balıkesir’den gelen 16 başpehlivan meydana çıktı. Birbirleriyle güreşen başpehlivanların güreşini, yüzlerce kişi büyük bir ilgiyle izledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’a, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından, Türk bayraklı pano ve Edirne’nin yağlı güreş mumu verildi.





\"İNŞALLAH BU BÖLGEDEN DE BİR BAŞPEHLİVAN ÇIKAR\"





Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, \"Kırkpanar’dan Gürpınar\"a sloganıyla ülkenin batısı ile doğusu arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak için böyle bir festival düzenlendiklerini söyledi. Kafaoğlu, \"Bu festivalin projesini bize getiren Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı\'ya teşekkür ediyoruz. Ana sporumuz olan yağlı güreş festivaline ilk kez ev sahipliği yapan Gürpınarlı kardeşlerimiz ile ülkenin batısı arasında köprü kurmak çok önemli bir organizasyondur. Buraya 16 başpehlivanımız geldi. Buradaki çocuklarımız ilk kez yağlı güreşle tanıştı. İnşallah ileriki yıllarda, bu bölgeden de başpehlivanlar çıkar\" dedi.