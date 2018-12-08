(Görüntülü) Günlük kiralık evlere yapılan operasyonda DEAŞ'lı yakalandı

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA-İSTANBUL\'da günlük kiralık evlere düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T.\'nin de arasında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. DEAŞ\'lı şüpheli örgütten aldığı talimatla yasa dışı yollardan Türkiye\'ye girerek, saklanmak ve talimat beklemek için İstanbul\'da geldiği öğrenildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 500 polisin katılımıyla Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece\'de günlük kiralık evlere bugün baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 sahte kimlik, 2 ruhsatsız tabanca, 100 gram esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.





DEAŞ\'LI ŞÜPHELİ DE GÜNLÜK EVDE ÇIKTI



Beylikdüzü\'nde baskın yapılan bir evde, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan bir kişinin davranışlarından şüphelenen TEM ekipleri şüphelinin ifadesine başvurdu. Polis ekiplerine çelişkili cevaplar veren şüphelinin 2015 yılında Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Naim T. olduğu ortaya çıktı. TEM ekipleri, yaptığı detaylı incelemede şüpheli Naim T.\'nin terör örgütü DEAŞ\'ın Bingöl\'de hücresinde sorumlu düzeyde olduğunu ve Suriye\'deki çatışma bölgelerinde uzun süre kaldığını tespit etti.





ÖRGÜTÜN TALİMATIYLA İSTANBUL\'A GELMİŞ



Öte yandan Şüpheli Naim T.\'nin örgütten aldığı talimat doğrultusunda yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yaparak saklanmak ve yeni bir talimat beklemek için İstanbul\'a geldiği ortaya çıktı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Naim T., polis ekipleri tarafından Bingöl\'e gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.