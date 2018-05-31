(Görüntülü) Güney ilçesinde sağanak yağmur hasarı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Güney ilçesinde akşam etkili olan sağanak yağmur, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, yollar göçtü, altyapı büyük zarar gördü. Bölgedeki tarım arazileri de zarar görürken, ekipler ilçedeki hasarları giderip içme suyu vermeye çalışıyor. Güney ilçesinde dün (çarşamba) akşam dolu yağışının ardından başlayan sağanak yağmur, ilçeye büyük zarar verdi. Sokak ve caddeleri göle dönüştüren yağmur nedeniyle bazı evleri su basarken, yolların ise çökmesine neden oldu. Yollardan selin etkisiyle sökülen parke taşları ve molozlar, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. KRİZ MERKEZİ KURULDU Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Güney Belediyesi ekipleri, ilçeyi temizlemek için çalışma başlattı. Ayrıca Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram\'ın koordinasyonunda, kriz merkezi kuruldu. İtfaiye ekipleri su basan evlerden ve işyerlerinden tahliye çalışmaları yaparken, AFAD ekipleri de bölgede hazır bulunuyor. Güney Belediye Başkanı AK Partili Halil Ayhan, şiddetli yağış nedeniyle özellikle yolların zarar gördüğünü, duvarların yıkıldığını, yollardaki parke taşlarının söküldüğünü söyledi. Ayhan, içme suyunu kesmek zorunda kaldıklarını, bir süre sonra su verileceğini belirtti.