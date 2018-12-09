(Görüntülü) Güneşli havayı gören İstanbullular sahil kenarlarına akın etti(ek görüntü)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) SOĞUK geçen bir haftanın ardından İstanbullular güneşli bir pazar gününe uyandı. İstanbul adeta bahardan kalma bir gün yaşarken Şişli PERPA Ticaret Merkezi önündeki termometreler saat 13.00’da 16 dereceyi gösterdi. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Bebek Sahili’nde balık tuttu, tavla oynadı kimileri ise ailece dışarıda güneşli havanın tadını çıkardı. Balık tutmak için sahile gelen Selçuk Filiz, “Havalar bugün biraz daha iyi. İki üç gündür soğuktu. Bugün biraz daha iyi. Biz de pazar günümüzü fırsat bulduk, balık tutmak için dışarı çıktık sahile geldik. Şu an balık tutamadık ama nasibimizi arıyoruz. Taze taze eve balık götürmek istiyoruz” dedi Arkadaşıyla birlikte tavla oynayan Ömer Sofuoğlu da “Güzel havayı fırsat bildik. Biz de arkadaşımla dışarıda tavla atıyoruz. Bugün pazar, tatil günü. Tatilimizi böyle değerlendiriyoruz. Bir de balık olsa moralimiz daha da çok yerine gelecek ama balık olmadığı için tavla atıyoruz” dedi. Başka bir vatandaş ise “Hava güzel. Ailece yürüyüşe çıktık. Çocuklarımızı da aldık sahile geldik. Genel olarak burada yürüyüş yapıyoruz” dedi. TAKSİM’DE İNSAN YOĞUNLUĞU Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde ise insan yoğunluğu yaşandı. Güzel havayı fırsat bilenlerin bazıları Gezi Parkı’nda yürüyüş yaptı bazıları ise alış veriş yaparak günü değerlendirdi.