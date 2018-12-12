(Görüntülü) Günay Şampiyonlar Ligi?ne katılmak başarı değil mi

Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray Kulübü Aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı\'nda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu\'ndan gelen; mali yönetim, TFF ile olan anlaşmazlıklar, krizlerin yönetimi ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi\'ndeki başarısızlıklar hakkındaki eleştirilere Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay\'dan cevap geldi. Günay, İmkanımız olmadığı halde yoğun çaba sayesinde Şampiyonlar Ligi?ne katılmak başarı değil mi dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay mali yapıyla ilgili yaptığı açıklamada, borçları azalttıklarını dile getirerek, Bütün sporcuların maaşları zamanında ödüyoruz. Diğer rakiplerin önüne geçen bir yapıya kavuştuk. Bazı takımların sporcuları alacaklarını alamıyor diye sahaya çıkmıyor. Teşvik etmek yerin ümitsizliğe sevk etmek doğru değildir. Zor şartlar altında elde ettiğimiz mücadele sonrasında kazandık geçen yılki şampiyonluğu. En büyük başarı Şampiyonlar Ligi?ne katılabilmektir. Daha önce yaptığımız anlaşmalardan dolayı 5 milyon Euro zarar edilmesi gerekiyordu, 147 milyon Euro zarar ettik. İmkanımız olmadığı halde yoğun çaba sayesinde Şampiyonlar Ligi?ne katılmak başarı değil mi diye konuştu.

SİZE YAKINDA BÜYÜK MÜJDELERİMİZ OLACAK

Yusuf Günay, transfer harcamaları ile ilgili ise, ?UEFA ile yapılan anlaşmalardan olayı eşit şartlarda mücadele etmedik. Anlaşma çerçevesinde bunları yapmak zorundayız. Avrupa kupalarına hak kazanılması bir başarıdır. 2018-2019 yılında şampiyon olacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Basketbolda biz geçen yılın 3?te 1 fiyatına takımlar oluşturduk. Kadınlar Eurocup?ta birinciyiz. Bu bir başarı değil mi Erkeklerde voleybolda ikinciyiz. Geçen yıllara göre düşük rakamlar harcadık. Mali noktada sponsorluk konularında yoğun çaba içerisindeyiz. Katar?dan Kazakistan?a kadar, sponsorluk yapısını da değiştireceğiz. Size yakında büyük müjdelerimiz olacak. Gelir getirici çalışmalar var. İlk defa \'fan zone\' uygulamaları yapacağız. Ben ortada başarısızlık görmüyorum. Başarısızlık söz konusu değil? açıklamasında bulundu.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 971 MİLYON TL

Başkan Yardımcısı Kaan Kançal ise, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon TL, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin TL olduğunu söyledi. Kaan Kançal, borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin TL olduğunu sözlerine ekledi.