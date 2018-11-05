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(Görüntülü) Gümrüklerde bekleyen binlerce araç havadan fotoğraflandı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık'a kadar çekmesi bekleniyor

05 Kasım 2018 19:02

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE\'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık\'a kadar çekmesi bekleniyor. Tuzla\'daki fiktif depoda bekleyen otomobiller havadan fotoğraflandı.

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