(Görüntülü) Göztepe Teknik Direktörü Bektaş Galatasaray'a yenilmeyeceğiz

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de pazar günü son şampiyon Galatasaray\'a konuk olacak Göztepe zorlu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bayram Bektaş İstanbul\'dan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Türk Telekom Stadı\'nda kendi futbollarını oynayacaklarını vurgulayan genç teknik adam, Sistemin önemli parçaları olan orta saha oyuncularımız Poko ve Castro\'nun cezaları nedeniyle görev alamayacak olması oyun anlayışımızı belli bir değişkilğe uğratacak. Ancak kendi mantalitemizi sahaya yansıtmak için Galatasaray maçına çıkacağız. Oradan galibiyet isteriz ama kesinlikle yenilmeden döneceğimizi düşünüyorum dedi.

Tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edilen kaleci Beto\'nun ise çok üzgün olduğunu bildiren Bektaş, Beto\'nun hareketleri maçı kaybetmeyi kabullenmemek aslında. Bir de VAR\'a kaç defa müracaat edildi ama bütün sonuçlar aleyhimize çıktı. Bu da oyuncularda biraz baskı kurdu, sinir ve tansiyonu yükseltti. Beto\'nun sportmenliğe aykırı davranış sergileyecek karakteri yok. Beto, lider bir oyuncu. Castro\'nun Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartta oyuncum kasıtlı faul yapmadı. Hemen rakibinden ayağını çekti. Poko\'nun gördüğü ikinci sarı kart ise acemiceydi ifadelerini kullandı.

Transfer görüşmeleri hakkında da bilgiler veren Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü

Orta saha oyuncusu Celso Borges, çok kaliteli bir futbolcu. Takıma büyük katkı sağlayacak. Kendisini bekliyoruz. Süper Lig\'de hemen hemen her takım santrfor arıyor. Maalesef 20 ya da 10 forvetin içinden hangisini seçelim diye bir lüksümüz yok. Herkes forvet arıyor. Biz de ihtiyaç doğrultusunda çalışıyoruz. Başkanımız gereğini yapacak.

Öte yandan Galatasaray karşılaşmasına iddialı hazırlanan sarı-kırmızılılarda futbolcuların pilates topuyla çift kale maç oyanması renkli görüntüler oluşturdu. Pilates topuyla zorlu mücadeleler veren oyuncular ardından küçük bir topla çift kale maç yaptı, idman oldukça eğlenceli geçti.

TRAORE İNANÇLI

GÖZTEPE\'nin tecrübeli sol beki Adama Traore, Galatasaray müsabakasına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. İyi bir sonuç alacaklarına inandığını dile getiren Traore, Galatasaray önemli bir takım. Fakat biz en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız ve oradan puan veya puanlarla döneceğiz. Daha önümüzde çok maç var. Geçen hafta yaşadığımız şanssızlıkları unutup, önümüze bakma zamanı dedi.