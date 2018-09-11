(Görüntülü) Göztepe Başkan Vekili Papatya: "Kıskanılacak bir stadımız olacak"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'de inşaası süren Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi\'nde tribünler yükselmeye başlarken, Başkan Vekili Talat Papatya ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten çalışmalar hakkında bilgi verdi. Temeli 9 Eylül 2017 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılan stadın kaba inşaatının yüzde 60-70 oranında bittiğini ifade eden Talat Papatya, \"Kelimeler adeta kifayetsiz kalıyor. Ben hayatımda hiçbir şeyi kıskanmam. Ancak İzmirli olarak Avrupa\'ya gittiğimizde yapılan stattları, tesisleri Göztepe olarak kıskanmıştım. Artık bizim de kıskanılacak bir stadımız olacak. Son derece heyecanlanıyoruz. Taraftarımızla burada buluşacağımız, tarihimizdeki gibi zaferlere imza atacağımız günleri iple çekiyoruz\" diye konuştu.



Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi\'nin sadece bir stat olmadığını belirten Talat Papatya, \"Burası içinde çeşitli sosyal alanları barındıran, kafeleri, çocuk alanları olan bir yapı. Ayrıca çatımızda yeşil alan olacak. Orası çok önemli. Alttaki otopark kadar çatımız da bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına değer katacak. Böyle bir yapının çok fazla örneği olduğunu düşünmüyorum. Bölge halkının da bizimle birlikte stadın bitmesini sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Burası geçmişte halkımızın maç ve antrenman olmayan günlerde spor yapabildiği, yürüyebildiği bir alandı. Biz o dokuyu koruyup alanımızı deniz manzaralı hale çevireceğiz ve halkımız çatıda aktivitesini gerçekleştirecek. O yüzden çok farklı ve kıskanılacak bir stat göreceğiz\" şeklinde konuştu.



Papatya, stadın önümüzdeki sezon hizmete açılabileceğini belirterek şu cümleleri kurdu: \"Her şey yolunda giderse kasım sonu kaba inşaat biter. Önümüzdeki Mayıs-Haziran gibi de stat tamamlanır. 2019-2020 sezonunda açılış maçımızı stadımızda oynamanın hayalini kuruyoruz ama bu gerçekçi bir hayal. Statta emeği geçen işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İlk baştan beri desteklerini esirgemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Binali Yıldırım\'a teşekkür ediyorum. Bizim başkanımız da inşaat mühendisi. Onun vizyonunu anlayan bir mühendis olarak Sayın Yıldırım\'ın çok değerli katkıları oldu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemize çok önemli stat hamleleri gerçekleştirdi, kendisine de teşekkür ediyorum. Ekonomik krizlerden geçerken bile aksaklık olmadan stadımızın devam ediyor olması bizim için gurur verici.\"



İhalesi 218 milyon 900 bin TL\'ye gerçekleşen stat UEFA standatlarında 20 bin 35 kişi kapasiteli olacak.



OYUNDAN MEMNUN



Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Süper Lig\'de geride kalan 4 haftada takımın oynadığı futboldan tatmin olduklarını söyledi. \"Kadro kalitemize güveniyoruz\" diyen Papatya, \"Elbette aldığımız skorlardan memnun değiliz, bu bir realite. Ancak lig 4 haftadan ibaret değil. 30 karşılaşma daha var. Bu 90 puan yapıyor, biz Göztepe olarak hepsine talibiz. Bu hafta Kayserispor karşısına oturmuş kadroyla çıkacağız. Sezon bizim için yeni başlıyor\" yorumunu yaptı.



ALİ ERTEN: \"MUHTEŞEM BİR TESİS OLACAK\"



İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkrezi\'nin hem Göztepe\'ye hem de İzmir\'e çok yakışacağını söyledi. \"Bugünleri özlemle bekledik\" diyen Erten, \"İzmir olarak uzun süre mağduriyet yaşadık. Kulüplerimiz kendi statlarında maça çıksınlar, o günleri artık görelim. Statlarımız yerlerinde yenilendiği için büyük bir heyecan duyuyoruz. Göztepe stadı 7/24 yaşayacak. Burası hem sportif hem de şehre değer kazandırmak anlamında muhteşem bir tesis\" diye konuştu.



Alsancak ve Karşıyaka statları hakkında da bilgilendirmede bulunan Ali Erten, \"Alsancak Stadı\'nın bu sezonun ikinci yarısına yetişmesi için büyük çaba var. Programda aksilik olmazsa Göztepe Stadı da gelecek sene bitecek. Spor Bakanlığımız ve müteahhit firmalarımız büyük gayret gösteriyor. İzmir olarak, kulüpler olarak teşekkür ediyoruz. Karşıyaka Stadı ilk inşaata başlanan stattı. İtirazlar ve davalar var. Mahkeme sürecinin uzamasından dolayı ihale iptal edildi. Yeni ihale yapılması gerekiyor. Ancak ben, bu davalar sürdüğü sürece Karşıyaka Stadı için yol alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Karar devlet büyüklerimizin\" açıklamalarını yaptı.