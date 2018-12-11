(Görüntülü) Göz doktoru, eşini almaya gittiği sağlık merkezinde dövüldü

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi\'nde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, doktor olan eşini almak için gittiği sağlık merkezinde, hasta yakınları tarafından dövüldü. Hastanede tedaviye alınan göz altı ve burun kemiği ile el parmağı kırılan Yaşar Dağ, tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Midyat Devlet Hastanesi\'nde görevli göz doktoru ve aynı zamanda Midyat Zahuran Derneği Başkanı olan Yaşar Dağ, dün saat 16.30 sıralarında aile hekimi olan eşi İmen Dağ\'ı almak için çalıştığı Midyat Bağlar Aile Sağlık Merkezi\'ne gitti. Yaşar Dağ, burada eşiyle hasta yakınlarının tartıştığını görüp, müdahale etti. Yaşar Dağ, hasta yakınları tarafından darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Dağ, çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktor Yaşar Dağ\'ın tedavisi sürerken, olayı duyan meslektaşları ve yakınları hastaneye akın etti.



Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla S.Ç., E.Ç. ve İ.E.\'yi gözaltına aldı.



Midyat Devlet Hastanesi önünde toplanan doktor Yaşar Dağ\'ın meslektaşları ve yakınları, basın açıklaması yaparak, olaya tepki gösterdi. Dağ\'ın ağabeyi Celal Dağ, \"Kendisi bana telefon açtı, \'bize saldırıyorlar, dövdüler\' diye. Ben de gittim, kardeşime bir bakayım dedim. Ağzı burnu kan revan içindeydi. Biz onu ambulansa getirirken, oradan yine saldırdılar. Ben bu olayı kınıyorum, bunların yanında kalmasın, devletimizden çok rica ediyoruz\" dedi.



Yaşar Dağ\'ın akrabası öğretmen Hazni Acar da, \"Doktor Yaşar Dağ\'ın eşi İmen Dağ, sağlık ocağında yeni göreve başlamış. Söz konusu olan kişiler, ilaç yazdırmaya gidiyorlar, yanlarında hastaları yok. Doktor hanım yasal haklarına dayanarak, \'hasta olmadan ben ilaç yazamam\' demiş. Bu yasal hakkı. Oradaki kişiler, doktor hanıma hakaret ediyorlar. Doktor Bey tesadüfen mesai bitiminde eşini almaya gidiyor. Eşini almaya gittiği sırada olayla karşılaşıyor. Olayı sorgularken, saldırganlar, doktor beye saldırıp darp ediyorlar. Ambulansa haber verildiği sırada yakınları ve çevredeki insanlar yardım ettiği sırada tekrar bu saldırganlar doktor ambulanstayken bile doktora saldırmaya çalışıyorlar\" diye konuştu.



Hastaneye gelen Aile Hekimi Mehmet Nafi Güneş de saldırıya uğrayan doktor Yaşar Dağ\'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Doktor Güneş, \"Göz altı kemiği kırık durumda, burun kemiği kırık durumda, el parmağı kırık durumdaydı. Çok kötü bir şekilde 3-4 kişi tarafından darp edilmiş. Doktor Yaşar Hocamız, devlet hastanesinde göz hekimimiz. Eşini almaya geldiği sırada bu tartışmayla karşılaşıyor ve bu şekilde olaya müdahil olmuş oluyor. Yani Yaşar hocamız olmasa bayan doktor arkadaşımız darp edilecekti\" dedi.



Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

