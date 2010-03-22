Görüntülü görüşmede Diyarbakır birinci

T24 - Turkcell Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu,"En çok görüntülü görüşme Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapıldı" dedi.



Terzioğlu, 3G'nin geçen yıl 30 Temmuz'da hizmete girdiğini hatırlattı. İlk günden 3G'yi Türkiye'nin

81 ilinde aynı anda başlattıklarını ifade eden Terzioğlu, "Turkcell olarak 2009 sonu itibarıyla 3G şebekesiyle nüfusun yüzde 72'sini kapsadık. 3G'nin ilk altı ayında, 2G'de altı yılda kurduğumuzdan daha fazla baz istasyonu kurduk ve nüfusu 20 binin üzerindeki yerleşim yerlerinin tamamına 3G'yi götürdük" dedi.



İlk 6 ay verilerine göre en çok 3G datasının İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kullanıldığına dikkati çeken Terzioğlu, "En çok görüntülü görüşme ise Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapıldı" dedi.

3G ile Turkcell'in toplam data trafiğinin arttığını belirten Terzioğlu, Aralık ayındaki data trafiğinin bir önceki yılın Aralık ayındaki trafiğin 15 katı olduğunu söyledi. Turkcell'deki toplam datanın yüzde 74'ünün 3G şebekesinden aktığını ifade eden Terzioğlu, şöyle devam etti:



"Siirt'in Bağgöze köyünde 3G sonrası iki kat artışla haftalık 40 gigabayt (GB) data üretiliyor. Irak sınırına 2 km uzaklıktaki Hakkâri Anadağ'da 3G sonrası yine iki kat artışla haftalık 25 GB data üretiliyor. Turkcell olarak yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz, data kullanım talebi gelen her yere 3G kapsaması götürmeyi hedefliyoruz."