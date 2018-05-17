(Görüntülü) Görme engelli milli atlet Çırakoğlu'nun hedefi Tokyo Paralimpik Oyunları

Mesut MADAN / BURDUR,(DHA) - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi 25 yaşındaki Sevda Kılınç Çırakoğlu, \"Benim için en önemlisi Tokyo\'da 2020 yılında düzenlenecek Paralimpik Oyunları\'nda ilk 3\'e girerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı\'mızı oralarda okuttuktan spor hayatımı noktalamayı istiyorum\" dedi. Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu\'nun \'Engelsiz Üniversite Bayrakları\' kategorisinde mekanda erişilebilirlik sağlayan üniversitelere verilen \'turuncu bayrak\' ödülünü alan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nce Engelliler Haftası dolayısıyla BESYO öğrencisi görme engelli milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu\'nun başarı hikayesini anlatan bir video klip hazırlandı. \"TÜRKİYE ÇAPINDA 19 BİRİNCİLİK\" Çekimlerde hem kendinden hem de engelinin getirdiği zorluklar ve yaşadıkları şampiyonluklardan bahseden Çırakoğlu, \"2009\'da spora başladım. Spora merakım oldukça fazlaydı. 2009 yılında başladım ancak, alt düzey çalışıyordum her zaman. 2011 yılında ilk defa profesyonel olarak çalışmaya başladım. Türkiye Şampiyonası\'nda, Türkiye çapında 19 birincilik, 4 ikinciliğim var. Yurt dışında üçüncülük, ikincilik madalyam var. Ayrıca bu yıl İngiltere\'de gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası\'nda final koşarak, Türkiye\'yi, ülkemi temsil etmenin haklı gururunu yaşadım\" dedi. \"EN ÖNEMLİSİ TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI\" 20- 28 Ağustos tarihleri arasında Berlin\'de Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil ederek, Türk bayrağını göklere çıkarmak ve İstiklal Marşı\'nı okutmak istediğini vurgulayan Sevda Kılınç Çırakoğlu, \"Zaten en büyük hayalim bu. Daha sonra 2019 yılında Dünya Şampiyonası var orada ilk 3\'e girmek istiyorum. Benim için en önemlisi Tokyo\'da 2020 yılında düzenlenecek Paralimpik Oyunları\'nda ilk 3\'e girerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı\'mızı oralarda okuttuktan spor hayatımı noktalamayı istiyorum\" diye konuştu. \"EN BÜYÜK DESTEKÇİM SAĞ OLSUN EŞİM OLDU\" Engelli olmanın hayata 1-0 yenik başlamak gibi bir şey olduğunu vurgulayan Sevda Kılınç Çırakoğlu, şöyle dedi: \"Nitekim bu durum atletizmde de kendisini gösterdi. Örneğin atletizm antrenmanları sadece koşmaktan ya da yürümekten ibaret değil. Engel antrenmanları yapılması gerekiyor, engellerin üzerinden atlamak ya da ağırlık antrenmanları, ağırlıkları kaldırmak gerekiyor. Görme engelli olunca bu durum haliyle zorlaşıyor. Ancak zamanla bu durumları teker teker aştığımı düşünüyorum. Şu anda hem iş hem üniversite hayatı hem okul hayatı üçünü beraber yürütmek çok zor. Bu konuda en büyük destekçim sağ olsun eşim oldu. Eşim gerek kondisyonerliğiyle gerek fizyoterapistliğiyle gerek sporcu beslenmesiyle son 1 yılda en büyük destekçim oldu. Buradan bütün engelli arkadaşlara şunu söylemeliyim ki engel, engel değildir. Sadece bunu kaldırmayı bilmek yeterlidir. Bunu kaldırmayı başarırsak zaten bütün engelleri kaldırmış oluruz.\"