(Görüntülü) Gölcük'te kar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı\'nda oluşan kar manzaraları eşsiz güzelliği gözler önüne serdi. Gölcük Tabiat Parkı kar yağışı ile beyaza büründü. Gölcük\'e gelen az sayıda kişi, göl çevresinde yürüyüp, kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkardı. Kış boyunca beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkı görenleri hayran bıraktı. Hafta içi olması ve havanın soğuk olması nedeniyle ziyaretçi sayısının az olduğu Gölcük Tabiat Parkı sessizlik ve huzurun adresi oldu.