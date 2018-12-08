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(Görüntülü) Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) Bolu'da çam ormanlarının arasında saklı karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'nın, drone ile havadan çekilen görüntüleri doğal güzelliği gözler önüne serdi

08 Aralık 2018 17:22

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) Bolu\'da çam ormanlarının arasında saklı karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı\'nın, drone ile havadan çekilen görüntüleri doğal güzelliği gözler önüne serdi. Tabiat Parkı, havaların soğuk olmasına rağmen eşsiz manzarayı görmek isteyenlerin akınına uğradı. Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, özellikle hafta sonlarında tatilcilerin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkarıyor. Kış boyunca beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkının havadan drone ile çekilen görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. Etrafı çam ormanlarıyla çevrili Gölcük\'te değişik açılardan havadan çekilen görüntülerde eşsiz manzara bir kez daha ortaya çıktı. Görüntüler kartpostalları aratmadı.

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