(Görüntülü) Göbeklitepe'de resmi açılış için son hazırlıklar

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019\'un \'Göbeklitepe Yılı\' ilan edilmesi üzerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız başkanlığındaki heyet, Göbeklitepe\'ye gelerek, resmi açılış için yürütülen hazırlıkları inceledi. Şanlıurfa bulunan, dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak kabul edilen, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ndeki Göbeklitepe\'nin resmi açılışını, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yapması için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019\'un \'Göbeklitepe Yılı\' ilan edilmesi üzerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız başkanlığındaki heyet, Göbeklitepe\'ye gelip, incelemelerde bulundu. Başkan Yıldız ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ve Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, resmi açılış için son hazırlıkları gözden geçirdi. \'TURİZM VE KÜLTÜR ŞEHRİYİZ\' Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 2019\'u turizmde \'Göbeklitepe Yılı\' ilan etmesini büyük sevinçle karşıladıklarını belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız, Göbeklitepe\'nin, özellikle UNESCO asıl listesine alındıktan sonra yerli- yabancı turistlerin görmek istediği mekanların başında geldiğini söyledi. Yıldız, \"Cumhurbaşkanı\'nın 2019 yılını \'Göbeklitepe Yılı\' ilan etmesiyle bölgede turizm canlanacak. Cumhurbaşkanı\'mız 2019 yılının \'Göbeklitepe Yılı\' ilanını yaptıktan sonra bizler de il teşkilatı olarak burada yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere alana geldik. Biz Şanlıurfa olarak buna hazırız. Buradan tüm dünya insanlığına sesleniyoruz. 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan Göbeklitepe\'yi gelip, gezmelerini görmelerini bekliyoruz. Biz turizm ve kültür şehriyiz. Altyapı ve üstyapılarımız hazır durumdadır. Ufak tefek eksiklikler ise en kısa sürede giderilecektir. Cumhurbaşkanı\'mız önümüzdeki günlerde belirleyeceği programla birlikte buranın resim açılışı yapılacaktır\" dedi. \'TURİZM PATLAMASI OLACAK\' Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Beyazgül ise \"Tarihi ve medeniyeti anlamak istiyorsanız bu sıfır noktadan başlamak gerekiyor. Burası Mısır Piramitleri\'nden daha eski bir tarihi mekandır. Ben buradan Cumhurbaşkanı\'mıza teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir tarihi konuya dikkat çekerek, 2019 yılını turizmde \'Göbeklitepe Yılı\' ilan etmiştir. Bu ilan bölgede turizm patlamasına neden olacaktır. Herkesin buraya gelip, görmesini istiyoruz\" diye konuştu