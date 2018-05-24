(Görüntülü) Girişimci kadını, pamuk iflas ettirdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 2 engelli çocuğuyla yaşayan Feride Akdeniz Bakırkolu (44), ev satın alabilmek için çıktığı yolda istiridye mantarı üretmeye başladı. İlk zamanlarda başarılı sonuçlar elde Bakırkolu, iddiaya göre, mantar yetiştirmekte kullandığı pamuğun kötü çıkması nedeniyle kurduğu şirket battı. Bakırkolu, \"Ev hayali derken şimdi 150 bin liralık borca girdim\" dedi. Antalya\'nın Aksu ilçesinde oturan ilkokul mezunu Feride Akdeniz Bakırkolu, ev sahiplerinin zihinsel engelli 2 çocuğunu bahane ederek kiraladığı evlerden çıkarması nedeniyle 1 yılda 6 ev değiştirdi. Sürekli ev değiştirmek zorunda kalan Bakırkolu, çocukları için ev almaya karar verdi. İnternette araştırmaya giren Bakırkolu, istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Önce yaşadığı evin yan tarafında bulunan 75 metrekarelik alanda bu mantar çeşidini yetiştiren Bakırkolu, işi daha profesyonelce yapmaya karar verdi. İstanbul, Yalova ve Bursa\'da bu işi yapanlarla iletişim kuran Bakırkolu, Bursa\'da bir çiftten eğitim aldı. İŞİN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENMEK İÇİN İL İL DOLAŞTI İşin inceliklerini öğrenen Feride Akdeniz Bakırkolu, Antalya\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nin kadınların iş gücü kapasitesini artırmaya yönelik hizmetlerinden biri olan Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi\'nden (KİGGEM) kurs aldı. Kursu birincilikle tamamlayan Bakırkolu, girişimcilik belgesini aldıktan sonra evine 45 kilometre uzaklıkta Karaöz Mahallesi\'nde bir alana kurulu 3 çadırı yıllık 45 bin liraya kiraladı. Hiç parası yokken bu işe giriştiğini belirten Bakırkolu, “Cebimde sadece 5 liram vardı. Korkuteli\'nden kompost aldım. 3 çadırda mantar yetiştirmeye başladım ve çok güzel verim elde ettim. Antalya\'daki bütün pazarları gezdim, mantar üreticilerine kendimi anlattım. Korkuteli\'nden mantar almak yerine mantarı ayaklarına getiren benden almaları daha cazip geldi\" diye konuştu. ŞİRKET KURDU Hiç müşteri sıkıntısı çekmediğini aktaran Bakırkolu, yazın mantar yetiştirmek maliyetli ve zor olmasına rağmen temmuz ayında bile yetiştirdiğini söyledi. İşler iyi gidince şirket kurup yoluna devam eden Bakırkolu, mantar kompostunda kullanmak için Gaziantep\'ten pamuk getirttiğini, kompost yapmak için makineler aldığını kaydetti. Kompostu yapmayı başardığını kaydeden Bakırkolu, “Her çadırdan 3\'er ton mantar elde ettim. Yetiştirdiğim alanı genişlettim, bölgeyi güzelleştirdim\" dedi. KÖTÜ PAMUK İFLAS ETTİRDİ Pamuğu Gaziantep\'ten getirtmek yerine Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği\'nden (Antbirlik) almaya karar verdiğini söyleyen Bakırkolu, “Önce bir çadırda bu pamukla üretime başladım ama keşke bu pamuğu koymaz olsaydım. Çünkü her yer yemyeşil pamuk oldu. Torbalardan hep pamuk çekirdeği çıktı. Diğer çadırlar için gönderdikleri pamuğun ilk pamuk gibi olmadığını söylediler. Fakat yine aynı şey oldu. Ben kazanacağım derken maalesef batırdım ve iflas ettim\" diye konuştu. DURUM TESPİTİ YAPTIRACAK KADAR DAHİ PARASI KALMADI Aksu Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ürünleri incelediğini ve sonuçları Antbirlik\'e götürmesini istediğini belirten Feride Akdeniz Bakırkolu, dilekçe ile durumu anlattığını kaydetti. Bu süre içerisinde borçlarının giderek arttığını anlatan Bakırkolu, şöyle konuştu: “Antbirlik, Tarım İlçe Müdürlüğü\'nün zarar tespit çalışmalarını kabul etmediğini, adliyeden yaptırmamı istiyor. Bu tespit 2- 3 bin lira gibi bir rakam ama onu dahi verecek param kalmadı. 6 aydır evimin kirasını verecek durumum bile yok. Ev hayali derken şimdi 150 bin liralık borca girdim. Ben iki çocuğuma harçlık veremiyorum, yüreğim sızlıyor. Çocuklarımın rızkını çıkarmak zorundayım. Yılmadım yine mantarcılık yapacağım.\"