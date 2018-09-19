(Görüntülü) Girdiği ofiste telefonu çaldı, kameralara yakalandı

İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ\'nde bir ofise giren hırsız, şarja takılı telefonu alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.



Beylikdüzü\'nde 9 Eylül\'de günü meydana gelen olayda, pimapen satışı yapan işyerinin ofisine giren hırsız, bir süre ofiste dolaştıktan sonra masa üzerinde bulunan telefonu alarak kayıplara karıştı. Masada şarjda bulunan telefonunun çalınma anları ise işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Polis kaçan hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.