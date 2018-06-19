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(Görüntülü) Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, korkuttu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın paniğe neden oldu

19 Haziran 2018 01:05

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Samsun\'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Fabrikaya polis, çok sayıda itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nde bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Çoğu plastik atık olan yangında fabrikanın arka kısmındaki binalarda oturanlar itfaiye tarafından evleri boşaltıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının halen devam ettiği belirtildi. Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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