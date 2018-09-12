T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Gerede'de uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

GEREDE(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 78 kök hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

12 Eylül 2018 20:30

GEREDE(Bolu),(DHA)- BOLU\'nun Gerede ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 78 kök hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gerede\'de bir eve operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev, iş yeri, bahçe ve otomobilde yapılan aramada 78 kök hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi. Evde bulunan Y.D. ve M.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Gerede Adliyesi\'ne sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GEREDEBoluDHA BOLU GeredeBolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüGeredeEvdeEmniyettekiGerede Adliyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24