(Görüntülü) Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2019'u 'Gönüllülük Yılı' ilan ediyoruz" (2)

Ercan ATA / ANKARA,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak 2019 yılını \"Gönüllülük Yılı\" olarak kabul ettiklerini açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin projelerine ve fikirlerine önem verdiklerini, onların dünyayı daha iyi ve sevgi dolu bir yer yapma çabalarına heyecanla yaklaştıklarını ve bu yöndeki projelerini özellikle değerlendirdiklerini belirterek, bu kapsamda Bakanlık olarak 2019 yılını \'Gönüllülük Yılı\' kabul ettiklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı\'nın işbirliğiyle hayata geçirilen \"5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor\" etkinliğinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler 2018 Dünya Gönüllülük Raporu\'na göre; dünyadaki gönüllü sayısının bir milyardan fazla olduğuna işaret ederek, \"Gönüllüler, bugün Çin\'den sonra çalışma çağındaki nüfus bakımından dünyadaki ikinci büyük topluluk haline gelmiştir. Bu durum, dünyanın gönüllülük kavramına verdiği önemin bir göstergesidir\" dedi. Bakan Kasapoğlu, gönüllü yapılan faaliyetlerin önemli bir kısmının gençler tarafından yürütüldüğünü dile getirirken, \"Bu anlamda genç nüfus yapısıyla Türkiye, gönüllülük faaliyetleri için en dikkat çekici, potansiyeli en yüksek ülkelerden biridir. Avrupa\'nın en büyük genç nüfusuna sahip olan Türkiye için gönüllülük en hayatî meselelerden biridir\" diye konuştu. \"BİZDE İYİLİK YAPMAK DOĞAL BİR HALDİR\" Dünyada kabul edilen genel tanım üzerinden bakıldığında Türkiye\'de gönüllü sayısının az, gönüllülüğün yaygın olmadığının düşünülebileceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: \"Fakat aslında durum hiç de öyle değildir. Türkiye\'de \'gönüllülük\' ölçülebilir bir kavram değildir. Bizim medeniyetimizde ölçü; bir başkasına faydası dokunacak işi vakit kaybetmeden yapmaktır. Bizler göçmen kuşlar için evlerin duvarlarına kuş sarayları kuran, yaralı leylekler için hastane inşa eden (Gurabahane-i Laklakan) bir medeniyetin emanetçileriyiz. Bizde iyilik yapmak doğal bir hâldir, yaşama kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bizim hayatımızda iyilikler, nefes alıp vermek gibi hayatın rutini içine dâhildir. Sosyal hayatın yalnızca bir bölümünü işgal eden; organize hareketlerden daha fazlasıdır. Bizim hayatın içinde yaşamakta olan gönüllü faaliyetlerimizin ruhunu muhafaza etmemiz hepimiz için bir görevdir.\" Bakan Kasapoğlu, gençlerin geliştirdiği gönüllülük projelerini onlarla beraber gerçekleştirmek için gayret sarf etmeyi asli bir görev olarak gördüklerine işaret ederken, \"Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinin odağında; sosyal fayda üretme, direkt ve dolaylı olarak insanlığın ortak birikimine katkı sunma gayesi vardır. Bu projelerde gençlerimizin fikirleriyle hareket etmeyi, onların yollarını açan ve işini kolaylaştıran bir çözüm ortağı olarak hareket etmeyi istedik. Bu anlayışla başlattığımız çalışmalardan bizleri mutlu eden sonuçlar da aldık\" şeklinde konuştu. GENÇ GÖNÜLLÜLER WEB SİTESİ Gönüllüleri bir araya getiren ve güç birliği yapmalarına zemin hazırlayan Genç Gönüllüler web sitesinin gurur duydukları çalışmalardan birisi olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, \"İnancımız o ki, başkalarına yardım için kolları sıvayan gönüllüler, herkesi birleştiren bir unsur olarak topluma bu yönde ilham veriyor. Bu faaliyetlerin giderek daha fazla ilgi görmesi, herkesin gücü yettiğince iyilik yapma çabası içine girmesi bunu gösteriyor. Her kesimden insanımızın gönüllü faaliyetler için bir arada hareket etmesi, gönüllülüğün birleştirici ve kaynaştırıcı yönünü de ortaya koyuyor. \'Genç Gönüllüler\' işte bu anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır\" ifadelerini kullandı. Genç gönüllüler web sitesinin kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, federasyonlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara açık bir platform olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, web sitesi hakkında şu bilgileri verdi: \"Birbirinden farklı alanlarda gönüllü faaliyet göstermek isteyen gençlerimiz site vasıtasıyla gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla tek noktada bir araya geliyor. Web sitemizin gün geçtikçe daha etkili bir platforma dönüşmesi bizi mutlu ediyor ve heyecanımızı arttırıyor. Genç gönüllülerimiz afet ve acil durum, eğitim, spor, sağlık ve sosyal hizmetler, çevre, kültür ve turizm olmak üzere altı kategoride faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda kan bağışı da, gıda yardımı da yapıyorlar. Suriyeli bir çocuğa artık aynı toprağı paylaştığı akranlarıyla kucaklaşabilsin diye Türkçe öğretiyorlar. Ağaç dikiyor, gönüllü kütüphanecilik yapıyor ya da annesiz bir kız çocuğunun saçını örüyorlar. İnsana dokunan, hayatı iyilikle güzelleştiren bu gönüllü faaliyetler için bir araya gelen gençlere, Bakanlığımız yol gösteriyor. Bu bizim açımızdan gurur verici bir misyondur.\" \"HER GENÇLİK MERKEZİ\'NİN BİR YETİM KARDEŞİ OLSUN\" Bakan Kasapoğlu, Türkiye\'nin dört bir yanındaki 280\'i aşkın Gençlik Merkezi\'nde ve 120 kütüphanede, eş zamanlı olarak gençlerin bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlatırken, \"Bu vesileyle hem bir iyilik kervanını yürütüyor hem de gönüllülük hususunda bir farkındalık oluşturuyorlar\" dedi. Bakan Kasapoğlu, \"Her gençlik merkezinin bir yetim kardeşi olsun\" fikrinden yola çıkarak buradaki üyelerin bir kumbara oluşturduğunu ve o kumbarada biriken paraların o kişi için harcandığını dile getirdi. DAMLA PROJESİ Bakan Kasapoğlu, Damla Gönüllüleri ismiyle çalışmalar yürüten bir başka projeleri daha bulunduğunu, bu projede isimleri duyulmayan yüzlerce gönüllü gencin Türkiye\'nin her köşesine güzel izler bıraktığını vurgulayarak, şöyle dedi: \"Türkiye\'nin herhangi bir köyüne giderek orada konaklıyor ve ihtiyacı olan bir okulun bakım ve onarımını gönüllü olarak üstleniyorlar. Yaşlı bir büyüğümüzün çorbasını kaynatmak, bir okula kütüphane oluşturmak gibi birçok güzel çalışma da Damla gönüllülerimizin faaliyetleri arasında... Bu gençlerimiz sessiz birer kahraman gibi, olağanüstü işleri büyük bir tevazu ile yürütüyor, insanlarımız arasında gönül köprüleri kuruyorlar.\" SOSYAL UYUM Bakanlık olarak çok önemsedikleri \"Sosyal Uyum\" isimli çalışma ile Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, Suriyeli ve Türk gençlerin kaynaşması için, sanatsal, eğitsel ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, Genç Dönüşüm ismini verdikleri bir başka projede ise gençlerde sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin arttırılmasını temin için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. \"2019 YILINI GÖNÜLLÜLÜK YILI KABUL EDİYORUZ\" Gençlerin projelerine ve fikirlerine önem verdiklerini yineleyen Bakan Kasapoğlu, \"Onların, bilhassa dünyayı daha iyi ve sevgi dolu bir yer yapma çabalarına heyecanla yaklaşıyor, bu yöndeki projelerini bilhassa değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, Bakanlık olarak 2019 yılını Gönüllülük Yılı kabul ediyor ve bu konudaki faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğimizi beyan ediyoruz\" dedi. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"GÖNÜLE GİDEN YOLLAR YAPACAĞIZ\" \"Gençliğimizin ve dolayısıyla Bakanlığımızın ortak hayallerine can katan, bu işe gönül vermiş genç kardeşlerimizin kendileridir. Bizim işimiz; onların hayallerine ortak olmak, bu hayırlı yolu onlarla birlikte yürümektir. Hangi gencimiz nerede bir gönül inşa etmeye koyulur, kime el uzatmaya gayret ederse biz de ona elimizi uzatmaktan asla kaçınmayacağız. Dünyayı çok daha yaşanabilir kılacağımıza inanıyorum. Bunu birlikte başaracağız. Bozkırın tezenesi rahmetli Neşet Usta\'nın dediği gibi gönülden gönüle giden yollar yapacağız. Birbirimizi sevmekten vazgeçmeyeceğiz, ülkemize ve birbirimize muhabbetimizi daima yaşatacağız. \'Adam, aldırma da geç git\' demeyeceğiz, aldıracağız. Yeni nesillerimizi \'nemelazımcı\' bir anlayışla yetişmemeleri için değerlerimiz konusunda bilinçlendireceğiz. İnşallah dünyada iyiliğin kötülüğe galip gelmesine hep birlikte şahitlik edeceğiz.\"